Incidente in galleria a Trento, morto un motociclista

Un motociclista di anni è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella galleria di Martignano, a Trento. L'uomo - si apprende - ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando, scontrandosi contro un'auto. Il conducente dell'automobile coinvolta nell'incidente, avvenuto intorno alle 11, è illeso ma è stato portato all'ospedale Santa Chiara in stato di shock.

La canna della galleria in direzione Valsugana è attualmente chiusa per i rilievi. Il traffico è stato deviato su via Bassano. Si prevede il ritorno alla normalità nell'arco di un'ora.



