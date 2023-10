Al teatro comunale di Bolzano va in scena "Futuradio"

Domani al Teatro Comunale di Bolzano si alzerà il sipario per la prima giornata di eventi dedicati a "Futuradio", la festa di Rai Radio 3. Fino a domenica 15 ottobre, all'evento prodotto da Rai Com, realizzato in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano il Teatro Stabile di Bolzano, con il Patrocinio del Comune di Bolzano, verranno affrontati i futuri possibili e gli ambiti in cui vengono progettati: quelli della cultura scientifica e artistica, i centri di ricerca, le aziende innovative. Tra i temi affrontati la sostenibilità e la biodiversità, i big data, l'Intelligenza artificiale, i cambiamenti climatici e le migrazioni.

Domani, giovedì 12 ottobre è prevista un'incursione nel mondo del cinema con un'anteprima di "Hollywood party", al quale seguiranno, nel corso delle giornate, i programmi più amati della rete: da "L'idealista", con la musica dal vivo, a "Fahrenheit", e ancora "Ad alta voce", "La lingua batte" e molti altri. La serata di venerdì 13 ottobre si concluderà si chiuderà dall'Auditorium con il concerto dell'Orchestra Haydn diretta da Ottavio Dantone con un'elaborazione della musica di Beethoven, affidata all'elettronica.

L'ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti.

Per i concerti serali è possibile prenotare i tagliandi gratuiti sul sito ticket.bz.it o alla biglietteria del Teatro Comunale di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA