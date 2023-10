Abbattuto il quarto lupo in un anno in Tirolo

Nel Tirolo orientale è stato abbattuto un altro lupo. Lo stesso giorno, la giunta del Land austriaco aveva emesso l'ordine di abbattimento, dopo che alcune pecore erano state sbranate su un pascolo protetto da una recinzione anti-lupo nella Gailtal. Quest'anno in Tirolo sono già stati abbattuti quattro lupi secondo la nuova normativa regionale.

La carcassa del lupo ucciso è stata portata a Innsbruck per essere esaminata. Secondo dati preliminari del Land, quest'anno nel Tirolo orientale sono stati uccisi da lupi poco più di 100 ovini e una capra. Nove pecore sono state invece sbranate da uno sciacallo dorato. Circa 200 animali risultano dispersi.

In aprile, l'assemblea del Tirolo aveva approvato una modifica della legge che consente l'abbattimento per decreto, senza più la possibilità per gli animalisti di chiedere la sospensiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA