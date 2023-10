Valditara, 'non voglio l'antisemitismo nelle nostre scuole'

"Non voglio che il razzismo e l'antisemitismo facciano la loro comparsa nelle nostre scuole e nella nostra società". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, parlando con alcuni studenti che lo hanno contestato in occasione della sua visita all'Iiss "G.

Galilei" di Bolzano.

"Sono rimasto molto addolorato nel vedere certe reazioni, nell'ascoltare certe dichiarazioni" all'attacco di Hamas in Israele, ha detto il ministro, sottolineando che "la tragedia che è avvenuta in Europa 80 anni fa, l'olocausto, dovrebbe farci riflettere tutti".

"Hanno sgozzato ragazzi che hanno la vostra età - ha proseguito Valditara - hanno violentato ragazze che hanno la vostra età, hanno rapito giovani che hanno la vostra età. Ma come facciamo a non indignarci?".

"Al di là di tutti i torti che i governi possono avere, al di là delle ragioni che i popoli possono avere, nessuno può permettersi di esultare di fronte ad azioni criminali come quelle", ha concluso il ministro.



