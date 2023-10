Valditara, 'convenzione con Vienna per docenti di tedesco'

"Stiamo riflettendo su una convenzione con l'Austria per potenziare lo studio della lingua tedesca nelle scuole dell'Alto Adige per dotare le scuole di lingua italiana, tedesca e ladina di docenti di lingua tedesca che purtroppo stanno sempre più scarseggiando". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, conversando con i cronisti durante una visita all'Iiss Galilei di Bolzano. L'obiettivo, ha proseguito, è quello di "proporre all'Austria una convenzione per allargare l'utenza di docenti di lingua tedesca", ovvero anche agli studenti universitari austriaci.

"Abbiamo deciso - ha proseguito il ministro - di estendere, ed è la prima volta, alle scuole della Provincia di Bolzano e della Provincia di Trento i fondi (strutturali europei, ndr.) Pon. Questa è una rivoluzione. Vuol dire che arriveranno soldi importanti per i laboratori ma anche soldi per pagare i docenti in attività extracurriculari". "Abbiamo anche deciso di consentire alle scuole di Trento e di Bolzano di partecipare alla piattaforma Sidi del ministero, il che vuol dire venire incontro alle esigenze del mondo scolastico di Bolzano e di Trento. Abbiamo anche deciso di potenziare lo studio del ladino e quindi di venire incontro alle esigenze della comunità ladina", ha concluso Valditara.



