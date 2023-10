Tir in fiamme sull'autostrada del Brennero ad Egna

Alle ore 13 circa di oggi martedì 10 ottobre 2023 al Corpo permanente è sopraggiunta una segnalazione di un camion in fiamme sulla corsia sud dell'autostrada A22 nei pressi di Egna. All'arrivo sul posto delle squadre il mezzo pesante, che trasportava un container carico di generi alimentari secchi, era completamente avvolto dalle fiamme.

L'autista aveva parcheggiato il mezzo in una piazzola di sosta ed è riuscito a mettersi in salvo. Le operazioni di spegnimento del Corpo permanente e dei Vigili del fuoco volontari sono terminati dopo circa un'ora. Per poter spegnere i focolai allocati all'interno del container è necessario svuotare il carico con l'ausilio di un muletto. Queste operazioni richiederanno ancora qualche ora. La corsia sud della A22 resta comunque percorribile. Sono possibili locali rallentamenti del traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Egna e del Corpo permanente di Bolzano, il servizio strade dell'autostrada A22 e le Polizia stradale.



