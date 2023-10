Tar Bolzano decide sull'abbattimento di 4 lupi in Alto Adige

Il Tar di Bolzano torna ad occuparsi del dell'abbattimento di lupi in Alto Adige. Il governatore Arno Kompatscher nelle scorse settimane aveva firmato le autorizzazioni per l'abbattimento di due lupi in val Pusteria e die altri due lupi in val Venosta. In entrambi i casi gli animalisti avevano presentato istanza di sospensiva. Questa mattina i giudici amministrativi dovranno decidere in merito allo stop. Una conferma della sospensione sembra probabile, visto che la stagione degli alpeggi ormai è finita e di conseguenza l'urgenza del provvedimento è venuto meno.



