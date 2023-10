Salvini, 'sui Cpr decidono i territori, importante che ci siano'

Sui Cpr "io sono autonomista e quindi decidono i territori: la Provincia di Trento deciderà per Trento e la Provincia di Bolzano per Bolzano, ma l'importante è ci siano questi centri per fermare delinquenti in attesa di espulsione". Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a Trento in occasione della campagna elettorale del partito in vista delle elezioni regionali del 22 ottobre.

"Senza Cpr è più difficile espellere i clandestini che commettono dei reati. Uno per ogni regione è il minimo necessario per avere un Paese un pochino più sicuro. Il dramma di Rovereto, con una donna morta per mano di una persona che non aveva diritto a essere qua, non è di tanto tempo fa", ha aggiunto Salvini, in riferimento all'omicidio di Iris Setti, avvenuto lo scorso 5 agosto.



