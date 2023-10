Kompatscher, vietare tir su statale per evitare black out A22

"Nelle giornate con traffico intenso sull'Autostrada del Brennero spesso i tir si spostano sulla viabilità secondaria. Per questo motivo chiediamo al prefetto di valutare un divieto di transito per i mezzi pesanti sulla strada statale per evitare un black out totale con gli annessi rischi di sicurezza". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, evidenziando che spesso per mezzi di soccorso l'accesso al luogo di intervento è difficoltoso.

Per quanto riguarda invece il netto no del ministro Salvini a trattative senza precondizioni con l'Austria, Kompatscher non si è detto sorpreso, precisando che il suo appello era rivolto sia all'Italia che all'Austria. "Con precondizioni finora non si è andati da nessuna parte. Serve invece una logica di più ampio respiro per trovare una soluzione che vada da Verona a Monaco.

Altrimenti arriverà una sentenza della Corte europea e seguiranno nuovi provvedimenti dell'Austria, senza trovare una vera soluzione", ha concluso il presidente.



