Euro U.21: Nunziata chiama Giovane al posto di Fazzini

Avvicendamento in vista per la Nazionale di calcio Under 21 che nel ritiro di Tirrenia sta preparando l'impegno di martedì 17 ottobre (ore 17.45,) al 'Druso' di Bolzano contro la Norvegia per le qualificazioni agli Europei di categoria. Verificata l'indisponibilità del centricampista Jacopo Fazzini (Empoli), il tecnico degli azzurrini Carmine Nunziata ha convocato Samuel Giovane (Ascoli), che era in ritiro con l'Under 20 e si aggregherà nelle prossime ore al gruppo dell'Under 21.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA