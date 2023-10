Salvini,'problema del Brennero lo risolveranno gli avvocati'

"Nel 2032 entrerà in funzione il tunnel del Brennero, un'opera della quale andremo fieri. In 25 minuti si raggiungerà Innsbruck da Fortezza. Mentre però stiamo spendendo decine di miliardi di euro per questa opera c'è qualcuno (Vienna, ndr) che con divieti per i tir in Austria crea code e inquinamento. Risolveremo il problema del Brennero senza ingegneri ma con gli avvocati". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a Bolzano per la tappa di "L'Italia dei sì". Nel pomeriggio il vice premier sarà infatti al valico italo-austriaco.

"Dopo anni di tavoli, di chiacchiere e di tempo perso ormai è evidente che l'Austria non vuole risolvere il problema, causando danni economici ed ambientali sul territorio italiano", ha proseguito Salvini. "Per questo motivo per la prima volta il governo italiano fa ricorso alla Corte di giustizia europea per fermare questo atto illegittimo e arrogante". Secondo il ministro, si tratta di "una chiara lesione dei trattati europei.

Come se l'Italia fermasse i tir austriaci in entrata, che ovviamente non può fare, ma certamente può controllare con più rigore i tir austriaci in arrivo", ha concluso Salvini.

Per quanto riguarda il tunnel del Brennero, il ministro ha evidenziato che "l'Italia sta rispettando la tabella di marcia economica e tempistica, mentre non tutti possono dire lo stesso". In merito all'atteso rinnovo della concessione per l'autostrada del Brennero, Salvini si è detto fiducioso che presto sarà "garantito un futuro stabile" a questa importante infrastruttura. Salvini ha poi elencato le grandi opere previste sul territorio altoatesino, come la circonvallazione stradale e ferroviaria di Bolzano con investimenti di un miliardo di euro ciascuna, la circonvallazione di Varna e tutte le opere previste per Milano-Cortina 2026, come la circonvallazione di Perca e la variante ferroviaria della Val di Riga.



