Forze ordine in stato di allerta in Trentino per crisi Israele

Le forze dell'ordine del Trentino sono in stato di allerta, come in tutto il Paese, per prevenire eventuali rischi collegati alle tensioni scaturite dall'ondata di violenza che sta interessando la striscia di Gaza e lo Stato di Israele. Lo riporta il quotidiano l'Adige.

Il provvedimento segue la circolare del capo della Polizia, Vittorio Pisani, inviata a tutte le prefetture, in cui si evidenza la necessità di "rafforzare i servizi di vigilanza e controllo del territorio a carattere generale e sensibilizzare con effetto immediato le misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali israeliani, ebraici e palestinesi".

In Trentino, in ogni caso, non ci sono obiettivi ritenuti particolarmente sensibili, come sedi consolari o luoghi di culto.



