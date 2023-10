Autotrasportatori, 'al Brennero legge deve valere per tutti'

"La mobilità di persone e merci è sinonimo di sviluppo. Quest'anno abbiamo avuto il 5% di riduzione del traffico pesante, perché incombe una crisi, per questo se vogliamo che ci siano industrie che esportano e che il made in Italy funzioni, abbiamo bisogno di avere buoni collegamenti con l'Europa". A dirlo è Thomas Baumgartner, delegato di Anita per le questioni del Brennero, intervenendo al valico con il ministro Matteo Salvini. "Chiediamo che l'Austria venga deferita alla Corte di giustizia europea, perché se c'è una legge che vale per l'Italia deve valere anche per gli altri paesi della comunità europea".

"L'Italia esporta il 70% dei propri prodotti verso l'Europa attraverso i passi alpini e il più importante è il Brennero. Sia l'autostrada che la ferrovia sono pieni. Sino alla realizzazione del tunnel del Brennero dobbiamo quindi vedere come fare affinché si possa circolare. Quindi diciamo no alle chiusure di notte e nei sabati e no al dosaggio a discapito dell'economia italiana che subisce un gravissimo danno", ha aggiunto Baumgartner.

Secondo il presidente della Fai-Conftrasporto Paolo Uggè, "la permeabilità dell'arco alpino è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese che hanno scelto di continuare a produrre in Italia, non delocalizzando: per questo occorre rilanciare quel 'Patto della Logistica' che il governo Berlusconi avviò nel 2004 e che poi il tecnico Mario Monti decise di affossare". "Brennero e divieti austriaci, interventi manutentivi, mancata condivisione della seconda canna del Bianco, produrranno gravi conseguenze sui collegamenti alpini - avverte Uggè - Il momento è certamente complesso, ma il tema delle infrastrutture deve diventare centrale per le scelte della nostra economia".



