Un 19enne di Sarentino ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale sulla strada statale 508. Verso le ore 23.30 il giovane ha perso il controllo della sua macchina che è finita contro il guardrail. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori il ragazzo e deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Bolzano per le ferite riportate nell'incidente.



