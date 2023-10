Tennis: a Shanghai Sinner prima soffre Baez, poi lo batte

Jannik Sinner ha rimontato un set all'argentino Sebastian Baez per qualificarsi agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Baez si è aggiudicato il primo set 6-3 e con lo stesso punteggio l'azzurro ha vinto il secondo. In discesa il terzo per Sinner, che ha chiuso il match in due ore, sul risultato di 6-2. E' stato un incontro sofferto in avvio per Sinner, apparso molto affaticato alla fine del primo set. Poi è arrivata la reazione che lo ha portato al successo. Negli ottavi affronterà lo statunitense Ben Shelton, n.19 del tabellone.



