Kompatscher, 'su Brennero trattative senza precondizioni'

Per risolvere il nodo del traffico pesante al Brennero e il braccio di ferro tra Vienna e Roma, il governatore altoatesino Arno Kompatscher chiede trattative "senza precondizioni". "Questo vale per entrambe le parti", Austria e Italia, ha ribadito Kompatscher in un'intervista all'Apa. "E' giunto il momento di parlare di alternative", come per esempio il modello slot, un sistema di transito su prenotazione. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, domani è atteso al Brennero.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano si dice pronto ad ospitare a Bolzano un vertice sul traffico pesante.

"Tuttavia, l'iniziativa deve partire da Italia, Germania e Austria. Solo se i tre stati saranno d'accordo si potrà giungere a un trattato internazionale", prosegue. La Commissione europea, tuttavia, dovrebbe attivarsi non solo come "sostenitore e mediatore", ma anche come "facilitatore". Dobbiamo "modellare il traffico" e non operare più con "metodi del secolo scorso", sottolinea Kompatscher, ricordando che anche gli abitanti della valle Isarco soffrono a causa del traffico lungo l'asse del Brennero.

Kompatscher, invece, non si dice preoccupato per i controlli annunciati dal cancelliere Karl Nehammer al Brennero per l'emergenza migranti. "C'era da aspettarselo", aggiunge, sollecitando una stretta collaborazione di Italia e Austria in materia. Non ci saranno controlli 'classici', "che non servono a nulla, serve invece un management congiunto delle zone di confine".

Nell'intervista all'Apa Kompatscher promuove l'operato del governo Meloni, per quanto riguarda l'Alto Adige. La premier "finora ha tenuto parola" in merito alla richiesta di ripristino delle competenze secondo gli standard del 1992.

Meno ottimismo si percepisce invece per le elezioni provinciali del 22 ottobre. Il governatore "punta al miglior risultato possibile", anche se un "significativo calo" dei consensi per la Svp - secondo lui - è possibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA