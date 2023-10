Tennis: Sinner esulta 'Finals a Torino obiettivo dell'anno'

"Qualificato per le Atp Finals di Torino? Lo sapevo prima del match che avrei potuto raggiungerle matematicamente oggi e sono molto felice. Andare a Torino è l'obiettivo principale della stagione, Sono contento anche perché si gioca in casa. Ora ci sono altri due mesi. Ci penseremo al momento opportuno". Jannik Sinner esulta per il traguardo raggiunto, dopo aver superato il primo turno ai Masters di Shanghai.

In merito all'incontro di oggi, iniziato con due break concessi all'avversario, Sinner si dice soddisfatto per la tenuta psicologica: "Il primo match non è mai facile. Sapevo che avrei dovuto elevare il livello del mio match - spiega - Ho cercato di rimanere mentalmente in partita e penso di aver lavorato bene. Alla fine della partita ho certamente giocato un buon tennis".



