Salvini, 'miliardi nelle infrastrutture attese da 50 anni'

"Noi ci stiamo preparando a una legge di bilancio che arriva in Consiglio di ministri lunedì 16 e che sarà impegnativa, dove dovremo fare delle scelte e dove alla voce investimenti in infrastrutture in tutta Italia ci saranno i miliardi che ci devono essere, perché ci sono infrastrutture in attesa da più di 50 anni, da nord a sud".

Così, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a Giustino, in Trentino, per la consegna dei lavori per la variante di Pinzolo.

"Le infrastrutture sono la spina dorsale per le imprese, per il turismo, per la logistica e per i posti di lavoro. In ogni cantiere, dietro un'azienda ci sono operai, geometri, tecnici, e per ogni miliardo di euro in opere pubbliche ci sono tra le 15mila e le 20mila persone che lavorano", ha aggiunto.

Salvini ha poi detto che il Mit sta vigilando sulle opere del Pnrr ed ha definito il nuovo codice appalti "uno strumento per perdere meno tempo, almeno un anno di burocrazia in meno" per i sindaci.



