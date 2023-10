Incendio nella discarica Ischia Frizzi di Bolzano, nessun ferito

I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano, assieme ai volontari del capoluogo altoatesino e di Vedena, sono intervenuti per estinguere un incendio scoppiato nella sera di ieri nella discarica Ischia Frizzi di Bolzano. Il rogo - si apprende - è stato segnalato da alcuni passanti in transito sulla vicina pista ciclabile, che hanno notato il fumo. Non ci sono stati feriti e non vi è stato alcun pericolo per la popolazione.

L'incendio, che ha interessata una piccola area di circa dieci metri quadrati, è stato domato velocemente, ma i pompieri hanno dovuto dissotterrare con un escavatore i detriti che avevano preso fuoco per individuare eventuali braci sotterranee.

L'operazione ha richiesto molto tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA