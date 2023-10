Dolomite conference: presentate 8 raccomandazioni per Cop28

Sperimentare assemblee di cittadini globali per rendere le Conferenze sulle parti (Cop) più efficienti e più inclusive, ma anche rendere il fondo del "loss and damage" un meccanismo di assicurazione globale a cui ciascun Paese contribuisce a seconda delle proprie capacità e del proprio Pil. Sono queste alcune delle otto raccomandazioni uscite dalla seconda Dolomite conference on the global governance of climate change, che verranno presentate dagli studenti che hanno partecipato alla tre giorni a Trento e a Bolzano alla Cop28 di Dubai, a fine novembre 2023.

Tra le richieste dei giovani dell'Università Bocconi e del Politecnico di Milano, che in questi giorni si sono confrontati con più di 80 esperti da tutto il mondo, c'è anche quella di stabilire un programma di riduzione delle emissioni più realistico rispetto a quelli fissati per il 2030 e per il 2050, calcolato anno per anno. Secondo Francesco Grillo, direttore del think tank Vision, che ha promosso l'evento, "dire che nel 2030 abbatteremo le emissioni in una città come Roma equivale a una squadra che è appena arrivata dalla serie b e il giorno dopo dice: 'Vinciamo lo scudetto e la coppa dei campioni'. Non ha senso, non è credibile, non crea neppure consenso".

Tra i punti, viene chiesto anche di condurre esperimenti di innovazione nelle città, come le strade digitali e i droni per la consegna, e di incentivare comportamenti sostenibili non solo delle aziende e degli Stati, ma anche delle famiglie. Alla Cop28 verranno presentate, oltre alle otto raccomandazioni, anche quattro proposte uscite da altrettanti gruppi di lavoro costituiti dagli studenti.

Per aumentare la popolarità del contrasto al cambiamento, dice Grillo all'ANSA, è necessario "coinvolgere direttamente i cittadini". "Dobbiamo evitare l'errore micidiale di pretendere che ci sia qualcuno, magari anche uno scienziato, che dica a tutti quanti gli altri: questo è il manuale di istruzioni per salvare il mondo, dovete seguirlo e obbedire", conclude Grillo.





