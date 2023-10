Dolomite conference: Grillo, stiamo diventando una community

Alla seconda Dolomite conference on the global governance of climate change, promossa dal think tank Vision con il sostegno di Axa Italia e Autostrada del Brennero, hanno preso parte "circa il 50% delle persone che hanno partecipato alla prima edizione: stiamo diventando una community". Lo ha detto il direttore di Vision, Francesco Grillo, in apertura della terza giornata del convegno, che nel pomeriggio di oggi si sposterà nella sede della Salewa, a Bolzano.

In apertura della terza giornata, presso l'auditorium di Palazzo Prodi, a Trento, la direttrice della comunicazione, corporate responsibility e public affairs di Axa, Giorgia Freddi, ha letto il messaggio inviato per l'occasione dal ministro dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Il confronto è fondamentale proprio nel momento in cui affrontiamo le ardue sfide che ci sono poste da problematiche che oggi, più che mai, necessitano di un approccio ampio e condiviso", ha scritto Pichetto Fratin. "E in questo senso, il vostro incontro è lodevole proprio perché consente una mia riflessione rispetto ad un tema di grande rilevanza".

Nella lettera il ministro dell'ambiente aggiunge che "l'obiettivo nazionale resta sempre, senza se e senza ma, quello di centrare il target del 'Fit for 55', al fine di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA