Dolomite conference: Gigantiello (Axa),centrale la sostenibilità

Nella seconda Dolomite conference on the global governance of climate change "è emersa realmente la centralità del tema della sostenibilità nella discussione, nelle voci e nelle opinioni di molti studenti, di molti giovani che sono stati coinvolti, ma anche di molti esperti che vengono da tutte quante le parti". Così Giacomo Gigantiello, amministratore delegato di Axa Italia, a margine della giornata conclusiva della seconda Dolomite conference on the global governance of climate change. "C'è piaciuto l'approccio multidisciplinare e multigenerazionale - commenta Gigantiello - ma anche un grandissimo focus sul tema della sostenibilità a lungo termine.

Direi che il secondo aspetto che è venuto sempre più chiaro è che il tema dell'inclusione sociale è molto legato alla sostenibilità ambientale. Più ne parliamo e più valutiamo quelli che sono gli impatti di maggiore inclusione per i segmenti della popolazione più vulnerabili, meglio è".

Come Axa, aggiunge Gigantiello, "il primo livello è, come investitori, ridurre l'impatto di carbonio del nostro portafoglio finanziario del 50% entro il 2030". "Dal punto di vista di assicuratori, abbiamo preso l'impegno di ridurre del 20% l'impronta di carbonio di tutto il parco circolante che assicuriamo, e anche sulle nostre aziende", conclude Gigantiello.



