Controlli antidroga in Alto Adige, un arresto e due denunce

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Bolzano nell'ambito di un'operazione di contrasto al traffico di stupefacenti in Alto Adige. L'identificazione e l'arresto dell'uomo - informa la Questura - è stata possibile dalle segnalazioni dei residenti della zona di via Torino e di piazza Matteotti.

Le attività degli agenti hanno permesso di individuare il 47enne, anni, già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti. La perquisizione del suo domicilio ha permesso di rinvenire 500 grammi di hashish occultati all'interno del frigorifero. L'uomo è stato trasferito al carcere di Bolzano.

Successivamente, con l'estensione dei controlli anche alla zona Don Bosco, gli agenti hanno individuato un cittadino di origine tunisina attivo nella vendita di eroina. Pedinato dagli operatori della Squadra mobile, è stato fermato con 15 involucri contenenti eroina occultati lungo il fiume Isarco, nella zona di ponte Resia. Un terzo episodio ha riguardato un cittadino italiano, anche questo noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 65 grammi di hashish nel Comune di Laives. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente.





