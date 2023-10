Consegnati ufficialmente i lavori per la variante di Pinzolo

Sono stati consegnati ufficialmente, alla presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e del Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti i lavori per la realizzazione della variante di Pinzolo, un'opera da circa 90 milioni di euro che interesserà anche gli abitati di Giustino e Carisolo, in Trentino. L'intervento è stato assegnato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al consorzio Sac costruzioni di Benevento.

"Una bellissima giornata per tutta la val Rendena e il Trentino, perché dopo 50 anni di promesse e attese partono i lavori per la circonvallazione di Pinzolo. Si tratta di una tangenziale che servirà a una marea di persone del posto e di turisti, in una valle straordinaria", ha detto Salvini.

L'importo complessivo di appalto per l'infrastruttura è stato di 89.845.182 euro, di cui un milione di euro per la progettazione esecutiva. Secondo le previsioni, i lavori dureranno tre anni.

"È un momento importante per questo territorio, perché quest'opera è attesa da tanto tempo. L'opera è strategica ed è stata affidata a un commissario grazie a una legge provinciale all'avanguardia, con alle spalle un lavoro costante delle strutture provinciali, che ha dato la possibilità di agevolare il più possibile il percorso e di rispettare i tempi. Grandi opere di questo tipo sviluppano il territorio e fanno crescere l'economia", ha commentato Fugatti.



