Concluso il primo campus delle Fiamme Gialle a Predazzo

Il gruppo sciatori Fiamme Gialle di Predazzo, in Trentino, ha ospitato, nella settimana appena conclusasi, il primo dei tre campus nell'ambito del progetto regionale "Sport e legalità, la scuola in cattedra", promosso dal sottosegretariato allo sport, dall'Ufficio scolastico regionale della Regione Lombardia e dai gruppi sportivi Fiamme Gialle della Guardia di finanza. Ospiti della caserma "Carlo Valentino", gli studenti della classe 3/a dell'istituto superiore "Galilei-Luxemburg" di Milano, vincitori del bando per la partecipazione al primo dei tre stage 2023 del progetto.

I campus Fiamme Gialle rappresentano un percorso formativo che affianca, alla pratica sportiva, seminari sulla legalità e sui corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, laboratori sul rispetto dell'ambiente e visite guidate nei luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico.

Particolare attenzione viene prestata a situazioni di disagio sociale e a disturbi comportamentali dell'età giovanile.

I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino le diverse discipline sportive praticate dagli atleti del 5/o nucleo e hanno partecipato a dei seminari con i tecnici dello sci alpino, fondo e salto con gli sci, incontrando le giovani "Fiamme Gialle" degli sport invernali.

Oltre a quello appena concluso a Predazzo, si terranno altri due campus, entrambi da domani fino al 14 ottobre, a Castelporziano e Sabaudia, dove saranno protagonisti gli studenti degli Istituti "Ambiveri" di Presezzo (Bergamo) e "Cossali" di Orzinuovi (Brescia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA