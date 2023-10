Campagna vaccinale in Alto Adige, superate le 2.000 prenotazioni

Dall'apertura delle prenotazioni, lo scorso mercoledì, ad oggi sono oltre duemila le persone che hanno fissato un appuntamento vaccinale con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nell'ambito della campagna "Insieme più forti".

Dalla mezzanotte di venerdì - informa una nota - i primi dati disponibili restituivano un totale di 427 prenotati per il vaccino antinfluenzale, 205 per l'anti-Covid e 1.271 per entrambi i vaccini. è È possibile prenotarsi per una o entrambe le vaccinazioni online, tutti i giorni 24 ore su 24, sul portale Sanibook dell'Azienda sanitaria oppure telefonicamente (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16). Entrambe le vaccinazioni sono offerte gratuitamente a tutta la cittadinanza.



