Auto fuori strada in val di Pejo, morta coppia di anziani

Un uomo di 90 anni e una donna di 83 anni sono morti questo pomeriggio in seguito a un incidente stradale a Celledizzo, in val di Pejo. All'origine dell'incidente - apprende l'ANSA - potrebbe esserci stato un malore dell'uomo, che si trovava alla guida.

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Cles, la coppia, originaria del paese, era uscita di casa da pochi minuti e stava percorrendo via Nova quando l'auto è uscita dalla carreggiata, sfondando la staccionata a bordo strada e precipitando per quattro metri oltre il muro di sostegno. I due anziani sono stati sbalzati fuori dall'auto, che si è rovesciata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, con l'elicottero di soccorso, i vigli del fuoco volontari di Pejo e Ossana e i militari della stazione di Malé.



