Si sono conclusi a Villa Sant'Ignazio, a Trento, gli stati generali del Terzo settore, un incontro promosso da Consolida, Cnca, Csv Trentino e dalla Consulta delle politiche sociali. L'iniziativa - informa una nota - intendeva promuovere un confronto tra operatori sociali, educatori e volontari di organizzazioni attive in tutto il Trentino sulle dimensioni fondamentali della vita delle persone e del benessere delle comunità, quali la casa, il lavoro, l'educazione, il cibo, le famiglie e la salute.

"Arriviamo a questo appuntamento dopo un intenso percorso di condivisione cui hanno partecipato decine e decine di organizzazioni e persone del Terzo settore insieme alle quali abbiamo elaborato il documento'Essenziale: la visione del welfare del futuro per il Trentino'. Nel testo esprimiamo il nostro contributo alla costruzione di politiche locali per comporre il benessere della comunità dentro le sfide poste dalle transizioni epocali sul piano demografico, sociale, ecologico ed economico. Ricentrarsi sull'essenziale, parola chiave del documento, significa anche togliere le pesantezze procedurali e burocratiche che finiscono per non cogliere i bisogni e irrigidire le risposte", ha spiegato Francesca Gennai, presidente di Consolida e portavoce dei promotori.

Nel documento sono tracciate le questioni prioritarie da affrontare rispetto agli ambiti essenziali della vita delle persone, indicando anche direzioni precise di ricerca delle soluzioni. In particolare, il Terzo settore chiede di contribuire alla costruzione di politiche integrate sul piano sociale, sanitario, educativo ed economico, politiche di valorizzazione del lavoro sociale, di contrasto alle nuove povertà, politiche attive del lavoro e per le nuove generazioni.

Nell'incontro è emersa anche l'esigenza di un coordinamento permanente del Terzo settore.



