A Rovereto la cerimonia per i 20 anni di Scienze cognitive

Si è svolta all'Auditorium "Melotti" di Rovereto la cerimonia per i 20 anni dalla nascita del Dipartimento di psicologia e scienze cognitive dell'Università di Trento. Il dipartimento - informa l'ateneo - è stato inaugurato il 30 settembre del 2003, quale primo nucleo universitario e struttura di ricerca nella città della Quercia.

Attualmente conta oltre 1.200 studenti, 41 tra docenti e ricercatori nei cinque percorsi di studio, tre master e un dottorato.

"L'università ha continuato a investire su Rovereto, consolidando la sua presenza e marcando quella novità che fin dall'inizio ha caratterizzato la scommessa su questa città. Nel 2007 il polo si è ampliato con la nascita del Centro interdipartimentale mente e cervello (Cimec), la principale unità di ricerca italiana nell'ambito delle neuroscienze cognitive, e per il futuro nuovi progetti ci sono all'orizzonte: la laurea triennale in scienze motorie, sport e benessere, in fase di istituzione per l'anno accademico 2024-25 e l'apertura di una scuola di specializzazione in psicologia, l'ultimo passo che manca per completare la formazione in ambito psicoterapeutico", ha detto il rettore Flavio Deflorian.



