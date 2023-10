ll nuovo premio Nobel per la pace Narges Mohammadi nel 2009 vinse il premio Alexander Langer. La stretta collaboratrice di Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, fu premiata - si leggeva nelle motivazioni - per il proprio impegno per un ''altro'' Iran. L'attivista non partecipò alla cerimonia perché, all'epoca, privata del passaporto e fu rappresentata a Città di Castello da Nargess Tavassolian, figlia della Ebadi.



