Morelli, 'gravi le decisioni dell'Austria a danno dell'economia'

"Salvini è il primo ministro che sta prendendo una posizione contro l'Austria sul blocco dei mezzi pesanti al Brennero. L'Austria sta prendendo decisioni gravi che creano danno all'economia", così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli in visita a Bolzano. "L'Italia - ha continuato Morelli - è la seconda manifattura d'Europa ed esporta anche semilavorati, pensiamo per esempio all'automotive, quindi se si crea un tappo al Brennero il problema si ripercuote anche sulle aziende tedesche. Salvini sarà qui lunedì per questo problema, sul quale finora in Europa nessuno è intervenuto".

Morelli a questo proposito ha definito l'Europa un "nano poltico", perché finora nessuno ha mosso un dito contro l'Austria. E "un nano politico" l'Europa lo è "anche per la politica migratoria, visto che l'Italia è stata lasciata sola", ha detto Morelli, dato che l'Austria, fra l'altro, "si sbarazza degli immigrati, rimandandoli indietro, dimostrando un comportamento scarsamente europeo, come del resto succede anche a Ventimiglia", ha detto Morelli.

A questo proposito Morelli ha accennato al tema dei Cpr che "non sono la soluzione del problema migratorio, ma sono una parte, un tassello che permetterà il riconoscimento e l'espulsione dei migranti clandestini. Questa è una norma europea un tassello fondamentale insieme alla chiusura dei porti", ha detto Morelli.



