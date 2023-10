L'altoatesina Microgate acquisisce il controllo di Alge Timing

Due delle imprese leader nel settore del timing sportivo professionale uniscono le forze.

Microgate, azienda altoatesina attiva da anni nel settore dell'high tech e del professional timing, ha acquisito il controllo dell'austriaca Alge Timing, marchio internazionale specializzato nel settore del cronometraggio elettronico sportivo. Nasce così una realtà imprenditoriale che ha come core business la produzione e la vendita di apparecchiature per il cronometraggio ed è destinata a posizionarsi come leader mondiale nel settore del professional timing.

"Per la nostra azienda si tratta di un passo storico: quando abbiamo iniziato a sviluppare i nostri primi cronometri, i sistemi di cronometraggio Alge erano un riferimento assoluto nel settore, ci sembravano un obiettivo inavvicinabile. Ora questa fusione ci apre a nuove prospettive di crescita" dicono Vinicio e Roberto Biasi, amministratori delegati e fondatori di Microgate. Alge Timing è presente sul mercato da circa 50 anni e può quindi vantare una lunga tradizione ed un'esperienza consolidata. Nella sede unica di Lustenau, Austria, conta su un team di circa venti dipendenti ed ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,5 milioni di euro.

"Questo passo non solo assicura il futuro dell'azienda, ma offre anche ulteriori opportunità di crescita per entrambe le parti. Guardiamo con grande fiducia al futuro. Le possibili sinergie con Microgate sono davvero molto promettenti", dice Wolfgang Alge, co amministratore di Alge Timing.

"Poiché non c'era un successore all'interno della famiglia proprietaria, la nuova unione con Microgate rappresenta per noi la soluzione ideale. Anche Microgate è un'azienda familiare con una lunga tradizione nel cronometraggio sportivo, crediamo quindi che le due realtà si integrino perfettamente. In questo senso, assicuriamo sia la continuità dell'azienda, in cui abbiamo sempre messo anima e cuore, che i posti di lavoro dei nostri stimati dipendenti. Anche i nostri partner commerciali possono continuare a fare affidamento su Alge Timing. Grazie alla cooperazione con Microgate, ci aspettiamo inoltre sinergie negli acquisti, nello sviluppo e nelle reti di vendita" aggiunge Albert Vetter, co amministratore di Alge Timing.



