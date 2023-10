Fico (M5s), 'opposizione seria e serrata'

"In Alto Adige il Movimento 5 stelle ha rivendicato un ruolo di opposizione seria, serrata e molto costruttiva, sempre coerente con la linea del MoVimento, che ha saputo sempre rappresentare le esigenze della comunità opponendosi con forza anche ai potentati". Lo ha detto Roberto Fico, presidente del comitato di garanzia del M5s ed ex presidente dela Camera dei deputati, a Bolzano, insieme alla senatrice, Alessandra Maiorin, per la campagna elettorale per le provinciali del 22 ottobre.

Toccando uno dei temi più dibattuti della politica locale, l'allestimento di un Centro di permanenza per il rimpatrio a Bolzano, Maiorino ha osservato che sarà "totalmente inutile".

"La politica immigratoria della Meloni - ha aggiunto la senatrice M5s - è sbagliata. Dobbiamo far sì che ci sia un'altra politica con un cambio anche dal punto di vista culturale, per la sicurezza della comunità e l'educazione".

Riassumendo i temi del programma politico M5s per le provinciali, il consigliere uscente, Diego Nicolini, ha dichiarato che "il punto più importante è quello degli stipendi e pensioni, che non bastano più per arrivare dignitosamente a fine mese. In Alto Adige, gran parte del ceto medio sta scivolando velocemente verso la povertà, quindi dobbiamo aumentare la qualità dei servizi, dalla mobilità all'assistenza alle famiglie, all'integrazione dei giovani nel mondo lavorativo con retribuzioni adeguate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA