Controlli della polizia nelle zone dello spaccio di Trento

Specifica attività di controllo del territorio nelle zone di spaccio a Trento da parte della Squadra mobile, della Volanti e delle Unità cinofile della polizia, che hanno operato anche con i colleghi dell'ufficio immigrazione.

Due tunisini, uno di 22 anni e l'altro di 27 anni, sono stati fermati e accompagnati al Cpr Gradisca d'Isonzo. Addosso al 22enne, fermato durante un controllo in un appartamento di via Bolzano, sono stati trovati cinque involucri di cellophane contenenti cocaina (3,39 grammi). Assieme a lui i poliziotti hanno trovato e denunciato anche un 39enne, sempre tunisino, incensurato e regolare sul territorio italiano, perché deteneva per uso personale 1,98 grammi di hashish.

È stato denunciato anche un 30enne tunisino, regolare sul territorio con un solo precedente per detenzione di stupefacenti, fermato in via Palermo e trovato in possesso di dieci involucri di cellophane contenenti cocaina (5,48 grammi) e denaro contante per 445 euro. La perquisizione è stata estesa all'abitazione del 30enne in via Marsala dove sono stati trovati altri 120 euro, ma non altro stupefacente. Nell'appartamento gli operatori hanno trovato anche un algerino di 31 anni, regolare sul territorio italiano e con precedenti per reati contro la persona, a cui hanno notificato il foglio di via obbligatorio poiché residente a Crocetta del Montello (TV).



