Aumentano del 19% i reati contro i minori in Trentino Alto Adige

Sono stati presentati oggi da Terre des Hommes i nuovi dati sui reati commessi a danno di minori nel 2022 in Italia: in Trentino-Alto Adige 194 casi con un incremento del 19%. I crimini più diffusi sono i maltrattamenti contro familiari e conviventi (da 76 a 84 casi, +11%), seguiti da violazione degli obblighi di assistenza familiare (da 18 a 24 casi, +33%), violenza sessuale aggravata (da 17 a 22, +29%) e violenza sessuale (da 16 a 20 casi, +25%).

A livello nazionale i reati a danno di minori nel 2022 sono stati 6.857, con un drastico aumento del 10% dal 2021, quando il dato aveva superato per la prima volta quota 6.000. I dati, forniti dalla Polizia di Stato, sono contenuti del dossier 'indifesa 2023' di Fondazione Terre des Hommes, in vista della Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze dell'11 ottobre.





