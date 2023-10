Tennis: a Shanghai Alcaraz elogia Sinner "può battere chiunque"

(ANSA-AFP) - SHANGHAI, 05 OTT - Eliminato da Jannik Sinner nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino, Carlos Alcaraz ha assicurato di essere "pronto" a rialzarsi per il Masters 1000 di Shanghai, che inizia sabato. Il numero 2 del mondo, vincitore quest'anno a Wimbledon, ha detto di aver "perso la concentrazione" durante il suo match di martedì scorso contro l'azzurro, che lo ha battuto 7-6 (7/4), 6-1 per poi andare a vincere il 'China Open'.

Alla domanda su come pensa di gestire la pressione a Shanghai, lui che sarà ancora una volta favorito in assenza del numero 1 Novak Djokovic, lo spagnolo ha semplicemente risposto di dover "fare i compiti". "Ho solo un giorno per allenarmi e il torneo inizierà, ma mi sento pronto, e cambierò quello che ho sbagliato a Pechino", ha promesso Alcaraz in conferenza stampa, ammettendo di non essere stato "sorpreso" da Jannik Sinner.

"Conosco il suo livello. È uno dei migliori al mondo in questo momento e può battere chiunque", ha detto.

Alcaraz senderà in campo sabato contro il francese Grégoire Barrère. Il n.2 partecipa al suo primo Shanghai Masters, evento annullato negli ultimi tre anni a causa della pandemia di Covid.

(ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA