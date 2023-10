Un pilota tedesco di 60 anni si è infortunato ad una gamba dopo aver avuto dei problemi in fase di atterraggio con il parapendio sul prato in prossimità dell'Happy Ranch a Campitello di Fassa. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara in elicottero. Oltre al personale sanitario è stata attivata anche la Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino per dare una mano nella gestione dei decolli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA