Dal 9 al 15 ottobre la settimana della Protezione civile

Dal 9 al 15 ottobre torna la settimana della Protezione civile, tra manovre dimostrative, dialoghi con la popolazione e... la simulazione di una notte da sfollati in Val di Fassa (13 ottobre, organizza la Croce Rossa), oltre ad un test in chiave locale del nuovo sistema di allarme "IT alert" che scatterà in Bassa Valsugana (13 ottobre). Grandi emozioni anche per l'esercitazione con la simulazione di un soccorso sulla funivia di Sardagna, con il coinvolgimento del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili dei fuoco di Trento, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino e i Vigili del fuoco volontari (15 ottobre).

Accanto agli appuntamenti promossi sull'intero territorio provinciale, nel fine settimana del 14 e 15 ottobre il quartiere delle Albere a Trento (piazza delle Donne lavoratrici e parco Fratelli Michelin) e sabato 14 ottobre piazza Degasperi a Borgo Valsugana assumeranno i tratti di "cittadelle" della Protezione civile. Ci saranno gli stand delle Strutture operative e delle Forze dello Stato, diverse attività e l'esposizione di mezzi (tra cui anche un elicottero che atterrerà nel parco delle Albere), attrezzature e apparecchiature impiegate anche nel corso del 2023, in occasione delle missioni di aiuto in Turchia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Gli spazi saranno visitabili dalle 9 del mattino fino alle 18. All'interno dell'evento si svolgerà inoltre la campagna di comunicazione nazionale promossa dai volontari "Io non rischio: buone pratiche di protezione civile".



