Sinner "è una vittoria che significa tanto, grazie Daniil"

"E' un titolo che significa molto per me e voglio dire grazie a Daniil per avermi fatto vincere almeno una una partita contro di lui". Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo aver vinto il China Open a Pechino, battendo per la prima volta in carriera Medvedev.

"Voglio ringraziare il mio team e soprattutto il mio preparatore atletico. Grazie a loro ho vissuto una stagione fantastica e ora spero di chiuderla con altri risultati entusiasmanti - ha proseguito dal palco della premiazione -. Non mi aspettavo tante persone ad assistere al torneo, nella mia prima volta in Cina, e do a tutto l'appuntamento alla prossima edizione"



