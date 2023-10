Salvini, 'blocco tir al Brennero arrogante e inaccettabile'

"Martedì 3 ottobre: giornata di festa in Germania, con l'Austria che decide unilateralmente di bloccare il transito dei mezzi pesanti per evitare di avere tir fermi sul suo territorio. Risultato? Chilometri e chilometri di coda in Italia, sul Brennero, con danni all'economia, al commercio e all'ambiente. Arrogante e inaccettabile, alla faccia delle normative europee". Lo scrive il ministro Matteo Salvini su Instagram, pubblicando un video delle code di tir sul versante italiano dell'autostrada del Brennero.

"Settimana prossima sarò al Brennero per poter valutare la questione e prendere e considerare provvedimenti. La libera circolazione di merci e persone deve valere per tutti, senza eccezioni", conclude.



