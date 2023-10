Un agricoltore ha perso la vita in un incidente con il trattore a Laives, in Alto Adige. Verso le 19.30 l'uomo si è ribaltato con il suo mezzo agricolo durante lavori su in prato nei pressi del maso Gob. Inutili i soccorsi di Croce bianca, vigili del fuoco e soccorso alpino. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge.





