Grillo (Vision), Dolomiti un caso di vulnerabilità e resilienza

"Una parte della Dolomite conference sarà dedicata alle Dolomiti come caso di bellezza, ma anche di vulnerabilità e di resilienza. Cercheremo quindi di capire cosa fanno le Dolomiti in quel territorio per adattarsi a un cambiamento climatico che è già sulle nostre teste. Ci saranno una sessione sul turismo, una sull'agricoltura e un'altra sull'acqua, le tre grandi declinazioni del cambiamento climatico". Lo ha detto all'ANSA Francesco Grillo, direttore del think-tank "Vision" e promotore della seconda "Dolomite conference sulla governance globale del cambiamento climatico", che si terrà tra Trento e Bolzano dal 5 al 7 ottobre.

Secondo Grillo, a distinguere il progetto "è il format, che è pensato per creare una piattaforma di problem solving dalla quale emergano delle idee sui grandi nodi del cambiamento climatico". "Idee - aggiunge - che possano influenzare l'agenda delle grandi organizzazioni internazionali, a partire dalla Cop di Dubai, alla quale parteciperemo".

Rispetto alla prima Dolomite conference, spiega Grillo, "siamo più focalizzati su alcune domande rispetto alle quali, con l'aiuto degli studenti della Bocconi e dell'Università di Milano, speriamo di trovare delle ipotesi e delle possibili risposte che poi compariranno nel manifesto finale".



