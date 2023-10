Clima, al via la Dolomite Conference

Affrontare l'emergenza del cambiamento climatico con azioni che vadano oltre le parole è lo slogan che accompagna la seconda edizione della "Dolomite Conference sulla Governance Globale per il Cambiamento Climatico. Una Nuova Speranza per il Clima - Azioni Oltre le Parole", organizzata dal think tank Vision insieme ad Axa Italia e Autostrada del Brennero, e con la partnership scientifica di Università Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Trento e Università di Oxford e che si svolgerà a Trento e Bolzano dal 5 all'8 ottobre.

"La scelta di Axa di partecipare alla conferenza nasce dalla vicinanza nei confronti dell'ambiente e del cambiamento climatico, che ha portato a disinvestire dall'industria del carbone già anni fa e continuando a porre la sostenibilità al centro del proprio piano strategico, declinandola nei vari ambiti di intervento attraverso format di confronto" ha detto Giacomo Gigantiello, ceo di Axa Italia, presentando l'evento.

Saranno 4 le domande al centro della conferenza. La prima porterà a una riflessione aperta sulla possibilità di rivedere i criteri Esg, spesso difficili da interpretare e utilizzare in modo efficace. La seconda, vuole portare a discutere le idee su come la governance globale possa coinvolgere più direttamente e in maniera efficace l'intera collettività su questioni con un impatto globale, come il cambiamento climatico. Per capire come mettere a punto le sperimentazioni per raggiungere zero emissioni e zero rifiuti, cioè raggiungere la decarbonizzazione delle città. Infine, trasformare la transizione energetica in una leva di giustizia sociale, cioè come rendere il cambiamento climatico e la transizione energetica un'agenda per tutti.





