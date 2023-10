A Trento un laboratorio per lo studio delle onde gravitazionali

È stato inaugurato il laboratorio di interferometria e ottica quantistica per le onde gravitazionali del dipartimento di fisica dell'Università di Trento, allestito in collaborazione con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). La sala di ricerca sperimentale - si apprende - si trova nell'edificio di Povo zero, a Trento.

Il laboratorio, la cui realizzazione ha richiesto alcuni anni, permetterà di dare nuovo impulso alle attività di ricerca e sviluppo che l'ateneo conduce nell'ambito del progetto per il rivelatore Virgo e per la realizzazione dell'Einstein Telescope, il futuro osservatorio sotterraneo di nuova generazione in Europa, che l'Italia si è candidata a ospitare in Sardegna.

L'obiettivo è infatti migliorare la sensibilità dei rivelatori interferometrici di onde gravitazionali a supporto dei grandi progetti internazionali - tra cui, appunto, Virgo, Ligo e Kagra - e per la realizzazione dell'Einstein Telescope.

L'evento inaugurale ha portato a Trento i due responsabili dei progetti Virgo ed Einstein Telescope, rispettivamente Gianluca Gemme e Michele Punturo (in videocollegamento), che hanno tenuto un breve intervento dedicato allo studio delle onde gravitazionali dalla Terra. "Nonostante la loro precisione impressionante, i rivelatori di onde gravitazionali sono in grado di ascoltare i segnali provenienti solo da una parte di Universo intorno a noi. Per ampliare i nostri orizzonti, dobbiamo superare limiti tecnici impegnativi e di diversa natura. In questo laboratorio ci concentriamo sulla mitigazione del rumore che deriva dalla natura quantistica della luce e delle perdite ottiche dei rivelatori", hanno spiegano Perreca e Leonardi.



