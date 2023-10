Svp, 'azioni decise per sicurezza oppure polizia provinciale'

"Siamo pronti come Provincia autonoma di Bolzano ad assumere le competenze per la sicurezza pubblica, ma finché la responsabilità rimane dello Stato, chiediamo che esso adempia ai propri doveri". Lo afferma il segretario politico della Svp, Philipp Achammer, che, riferisce una nota, "chiede nuovamente azioni decise da parte delle forze dell'ordine alla luce degli ultimi allarmanti episodi di violenza".

"Soprattutto nei luoghi conosciuti dalla polizia, è necessaria una maggiore presenza. E bisogna chiarire bene quali sono le conseguenze di questi reati, in modo che la deterrenza funzioni", osserva Achammer, ricordando che la Svp aveva già chiesto la creazione di un corpo di polizia provinciale separato nel 2011.

La Provincia, prosegue al nota della Svp, "svolge i suoi compiti di prevenzione nell'ambito delle sue competenze. Ogni anno vengono investiti milioni di euro per evitare che i reati si verifichino. Ne sono un esempio le numerose iniziative nelle scuole altoatesine, attraverso i servizi sociali, le strutture per i giovani, ecc." "È chiaro che la polizia non può essere ovunque allo stesso tempo", ammette la Svp, ma conclude Achammer, "nei punti nevralgici, soprattutto di notte e nei fine settimana, la sensazione di sicurezza deve essere massicciamente rafforzata".



