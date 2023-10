Spara per sbaglio a una mucca, cacciatore indagato

Un cacciatore altoatesino rischia di finire a processo per aver ucciso, per errore, una mucca. I fatti risalgono al novembre 2021 quando l'uomo, a Sarentino, stava cercando di cacciare un tasso. Tradito da una mira non proprio infallibile, il cacciatore aveva però sparato accidentalmente ad una mucca che stava pascolando in zona. Il cacciatore avvisò subito dell'incidente il proprietario della mucca, suo conoscente, e venne deciso di dare il colpo di grazia all'animale, gravemente ferito. A denunciare l'episodio alla magistratura fu poi il servizio forestale. Ora il cacciatore rischia il rinvio a giudizio. Oggi si è svolta l'udienza preliminare, che è stata rinviata in attesa di un risarcimento del danno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA