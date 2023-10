Incidente con la moto a Brennero, grave una turista tedesca

Ancora un grave incidente stradale, in Alto Adige, che ha coinvolto una motocicletta. È avvenuto a Brennero, sulla strada statale 12, nella tarda mattinata. Una giovane turista tedesca ha riportato serie ferite tanto da dover essere intubata sul posto. Dopo le prime cure, è stata trasportata all'ospedale di Bolzano dall'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Poco prima, un altro turista tedesco, ventenne, aveva perso la vita in un altro incidente con la moto, sempre sulla statale del Brennero, a Campodazzo, scontrandosi con un'automobile, Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli equipaggi di alcune ambulanze.



