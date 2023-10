I vigili del fuoco di Bolzano in servizio all'Oktoberfest

Secondo una tradizione che dura diversi anni, il corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano ha supportato il Centro di controllo del corpo permanente dei Vigili del fuoco di Monaco di Baviera per due fine settimana nel corso dell'Oktoberfest.

"Il corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano ha fatto in modo che le visitatrici e i visitatori di lingua italiana dell'Oktoberfest fossero in grado di comunicare con il numero di emergenza del centro di controllo di Monaco", riferisce il comandante, Florian Alber.

In ciascuno dei due fine settimana, da venerdì 22 settembre a lunedì 25 settembre e da venerdì 29 settembre a lunedì 2 ottobre, tre soccorritori altoatesini si sono integrati con i colleghi di Monaco, 24 ore su 24. Dato l'afflusso massiccio di ospiti italiani, il secondo e il terzo fine settimana sul Theresienwiese di Monaco sono chiamati "piccoli e grandi weekend italiani". Non solo presso la sede centrale, ma anche al "Wies'n", i bolzanini hanno coadiuvato le operazioni svolgendo il ruolo di interpreti.

Durante questo servizio speciale, i vigili del fuoco di Bolzano hanno gestito da due a cinque chiamate al giorno, tra domande su emergenze mediche, problemi con i telefoni cellulari e richieste su dove e come trovare un'auto rimossa. La buona collaborazione con i vigili del fuoco di Monaco non si limita a questo fine settimana, ha spiegato l'ispettore antincendio Felix Reggiani: "La collaborazione continua tutto l'anno, il corpo permanente di Bolzano collabora anche telefonicamente con i colleghi di Monaco".



