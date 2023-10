I leader nazionali in Alto Adige per la campagna elettorale

La campagna elettorale per le elezioni provinciali del 22 ottobre si avvicina alla sua fase più calda con l'arrivo di numerosi leader nazionali. Lunedì 9 ottobre il ministro Matteo Salvini è atteso al Brennero. Il segretario del Carroccio dovrebbe poi tornare altre due volte in Alto Adige prima del voto, interverranno anche i ministri Calderoli e Giorgetti.

E' attesa a Bolzano per il rush finale della campagna anche la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni. Per il Pd il 16 ottobre interverrà Pier Luigi Bersani. Il M5s ha in programma un comizio questo venerdì con Roberto Fico, mentre il 14 arriverà Chiara Appendino. Per Forza Italia ci sarà Maurizio Gasparri il 13 ottobre.



