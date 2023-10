Fugatti, promossi in sanità? Autonomia e buon uso risorse

"I risultati del monitoraggio della Corte dei conti vedono il nostro sistema sanitario primeggiare in due indicatori su tre e questo, soprattutto dopo gli anni della pandemia, è un grande motivo di orgoglio". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti commenta con il Sole 24 Ore l'indagine della sezione Autonomie sui bilanci regionali riferiti al 2021, occupati per quasi l'80% dalla sanità.

"La sanità trentina viene completamente finanziata con le risorse dell'autonomia - aggiunge - Stiamo mantenendo tutti i servizi e non sono previsti tagli. Essere autonomi incide soprattutto sulle scelte che facciamo, su cui però abbiamo maggiore responsabilità. In questo ambito l'autonomia, dunque, diventa virtuosa".

"Prima del Covid - dice ancora - si parlava spesso della necessità di centralizzare, ma la presenza territoriale di certi servizi è stata cruciale nel bisogno. Anche nei pronto soccorso finora siamo riusciti ancora a non doverci appoggiare alle cooperative, garantendo con le nostre forze una maggiore qualità". Rispetto alla prevenzione "se i risultati sono davvero quelli che vediamo vuol dire che c'è un utilizzo efficiente delle risorse. Ma sicuramente possiamo investire di più in queste voci. Partendo innanzitutto dalle liste d'attesa".

"Come si combatte la carenza di medici? Nel 2019 abbiamo aperto la facoltà di medicina a Trento - risponde - La nostra diventerà così un'azienda universitaria territoriale e gli studenti potranno fare la pratica nelle strutture del territorio. Le prime specializzazioni che apriremo saranno proprio quelle dove c'è maggiore carenza di figure, cioè radiologia e neurochirurgia. Ogni anno abbiamo 60 iscritti di cui una trentina sono di Trento o Bolzano e ci auguriamo che sceglieranno di restare qui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA